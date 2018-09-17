В Чехии начинаются «Дни сердечек» – сбор средств в помощь тяжелобольным детям

Благотворительная организация «Жизнь детям» начинает традиционную осеннюю кампанию по собору средств «Дни сердечек», которая продлится до пятницы, 21 сентября. Желающие смогут приобретать у волонтеров разноцветные брелоки в форме дельфинов за 35 крон (1,3 евро), пластиковые сердечки за 30 крон (1,1 евро), а также магниты и ручки.

Мероприятие, все собранные средства которого пойдут на помощь тяжелобольным детям, стартует 17 сентября, во второй половине дня, на площади Мира в Праге, где выступят многие известные артисты.