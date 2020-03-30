В Чехии начинают тестировать систему «умного карантина»

В Южной Моравии 30 марта начинается тестирование системы так называемого «умного карантина», призванной помочь в борьбе с распространением коронавируса. К операции подключена армия.

Система основана на составлении карты передвижения заразившегося человека за последних пять дней на основе данных геолокации мобильного телефона и использования банковской карты. Информация, полученная с согласия инфицированного, даст возможность отследить его контакты. Передвижные группы медиков будут в течение нескольких часов брать анализы у таких людей, которым будет назначаться кратковременная изоляция. В случае негативного теста, они будут возвращаться к обычной жизни, а в случае заражения отправляться на полноценный карантин.

Если система подтвердит свою эффективность, «умный карантин» сможет заменить общие ограничительные меры, которые усложняют жизнь в стране и негативно сказываются на экономике. Премьер-министр Андрей Бабиш в телеинтервью 29 марта заявил, что если проект окажется успешным, «Чехия победит вирус». Пик эпидемии глава кабинета ожидает в апреле.