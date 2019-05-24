В Чехии начинается голосование за депутатов в Европарламент

Лорета Вашкова
24-05-2019
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Граждане Чехии в пятницу, 24 мая, начнут выбирать кандидатов своей страны в Европарламент от партий, наиболее близких их взглядам. Голосовать могут достигшие 18-летнего возраста граждане Чешской Республики и граждане других стран ЕС, постоянным местом жительства которых является Чехия.

Избирательные участки, число которых составляет почти 14800, откроются в 14 часов и закроются в 22:00, в субботу можно прийти к урнам с 8:00 до 14:00.

В списке кандидатов в общей сложности зарегистрирован 841 человек, они баллотируются по списку сорока партий, объединений и коалиций. Путевку в Европарламент может получить не более чем 21 кандидат от Чехии.

 
 
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