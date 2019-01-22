В Чехии начинается эпидемия сезонного гриппа

Антон Каймаков
22-01-2019
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Государственное управление здравоохранения Чешской Республики заявило о начинающейся в стране эпидемии гриппа. В настоящее время в Чехии насчитывается около 1158 заболевших на каждые 100 тысяч граждан. С осени прошлого года и до сегодняшнего дня в Чехии уже было зарегистрировано 39 случаев тяжелого протекания заболевания с вынужденным помещением пациентов в реанимацию. Семь человек от гриппа скончались.

Эпидемия сезонного гриппа в Чехии обычно начинается в январе. В прошлом году в больницах из-за гриппа оказалось 660 человек, 260 случаев заболевания завершились летальным исходом.

 
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