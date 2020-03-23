В Чехии начинает вещание новый телеканал для пенсионеров

23 марта, в 9 часов утра, в Чехии начинает вещание новый телеканал ČT3, предназначенный для психологической разгрузки пенсионеров, которые в связи с эпидемией коронавируса обязаны оставаться дома.

В программу входит подборка архивных программ, главным образом популярных многосерийных фильмов, занимательные тематические тележурналы и ежедневный обзор новостей. Спустя 15 лет, на экранах снова появятся телеведущие. Как сообщил генеральный директор «Чешского телевидения», финансирование телеканала будет проводиться за счет средств, выделенных на плановые проекты, которые пришлось из-за эпидемии Covid-19 отменить.