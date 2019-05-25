В Чехии начался второй день евровыборов, в регионах проходят и референдумы

В Чехии начался второй день голосования на выборах в Европейский парламент. В субботу, 25 мая избирательные участки открыты с 8 до 14 часов. Кроме Чехии выборы в этот день проходят на Мальте, в Словакии и Латвии.

В четырех населенных пунктах Чехии наряду с европейскими выборами организованы местные референдумы. Жители Мехениц в Центральной Чехии принимают решение, стоит ли в деревне строить супермаркет. В Голубицах рядом с Брно решается судьба казино, а в Беховицах – пригороде Праги - местные отвечают на вопрос, нужна ли деревне новая парковка. Жителям Ловчице у Годонина дали на выбор, покрывать ли новую дорогу брусчаткой или асфальтом.