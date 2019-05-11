В Чехии начался Фестиваль семьи

Катерина Айзпурвит
11-05-2019
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С 11 мая по 19 июня по всей Чехии будет проходить Фестиваль семьи (Festival rodiny), в рамках которого будет организовано около 130 мероприятий – пешие прогулки, пикники, мастерские по занятию рукоделием, экскурсии. Такие данные приводит организатор фестиваля «Сеть в поддержку семьи».

11 мая в Дубе, в районе города Чешская Липа, проходит День семьи, который сопровождается детским театрализованным представлением. Там же открыта керамическая мастерская. В городе Пршеров, в районе Оломоуца, открылась туристическая трасса со сказочными персонажами. В Миловицах, в районе Нимбурка, проходит Праздник семей. В Праге в рамках фестиваля на маршрут вышел старинный экскурсионный трамвай.

 
 
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