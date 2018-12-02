В Чехии начался Адвент – четыре недели перед Рождеством

Катерина Айзпурвит
02-12-2018
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В Чехии, как и в других странах с традициями западного христианства, 2 декабря отмечают первое воскресенье Адвента, которым начинаются четыре недели ожидания Рождества. Аdventus, то есть «пришествие», завершается с заходом солнца вечером в Сочельник. Символом Адвента служит еловый венок с четырьмя свечами. Эту традицию в XIX в. ввел немецкий лютеранский богослов Иоганн Хинрих Вихерн.

В первое воскресенье Адвента в чешских домах на рождественском венце зажигают первую свечу, называемую «свечой пророков», которые, согласно Библии, предсказали рождение Иисуса.

 
 
 
 
 
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