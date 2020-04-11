В Чехии начало работу приложение eRouška

С субботы, 11 апреля, жители Чехии могут начать пользоваться приложением для мобильных телефонов eRouška, подготовленное экспертами, работающими на платформе Covid19CZ, где разрабатываются программы, призванные помочь в борьбе с коронавирусом. Приложение является одной из составляющих системы «Умный карантин», цель которой - помощь в борьбе с распространением Covid-19, посредством составление карты передвижения заразившихся лиц на основе данных геолокации их мобильных телефонов и использования банковских карт.

Программа выпущена Министерством здравоохранения, приложение доступно для телефонов с системой Android, версия для системы iOS будет готова через несколько дней. После скачивания приложения каждому телефону приделяется идентификационный номер, с помощью которого отслеживается его передвижение и фиксируется возможный контакт с зараженными лицами.