В Чехии начались международные учения Dark Blade 2019

Тимур Кашапов
09-05-2019
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С 9 мая по 3 июня на военном аэродроме «Седлец» недалеко от города Намеште над Ославой пройдут международные учения боевой авиации Dark Blade 2019, в которых будут задействованы военные вертолеты Бельгии, Венгрии, Польши, Германии и Словении, а также 800 чешских и 300 зарубежных военнослужащих. Об этом сообщила пресс-секретарь мероприятия Зузана Шпачкова.

В учениях, целью которых является отработка боевых действий, а также взаимной координации при планировании зарубежных миссий, примут участие 22 экипажа. Будут отрабатываться полеты с подвешенным грузом, десантирование по канату, маневры ухода от истребителя противника, а также полеты в приборах ночного видения NVG и стрельба.

 
 
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