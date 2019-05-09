В Чехии начались международные учения Dark Blade 2019

С 9 мая по 3 июня на военном аэродроме «Седлец» недалеко от города Намеште над Ославой пройдут международные учения боевой авиации Dark Blade 2019, в которых будут задействованы военные вертолеты Бельгии, Венгрии, Польши, Германии и Словении, а также 800 чешских и 300 зарубежных военнослужащих. Об этом сообщила пресс-секретарь мероприятия Зузана Шпачкова.

В учениях, целью которых является отработка боевых действий, а также взаимной координации при планировании зарубежных миссий, примут участие 22 экипажа. Будут отрабатываться полеты с подвешенным грузом, десантирование по канату, маневры ухода от истребителя противника, а также полеты в приборах ночного видения NVG и стрельба.