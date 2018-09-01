В Чехии начали действовать скидки на проезд в автобусах и поездах для пенсионеров и студентов

Эва Туречкова
01-09-2018
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На территории страны начали действовать скидки на проезд в автобусах и поездах. Все жители Чехии старше 65 лет и младше 26 лет теперь могут ездить за четверь цены. По данным министра транспорта Даниэля Тека, начиная с полуночи субботы, в ж\д кассах льготные билеты приобрели около 18 процентов пассажиров.

Нововведение государству обойдется в шесть миллиардов крон. Льготными билетами могут воспользоваться также туристы из государств-членов Евросоюза.

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