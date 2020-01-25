Архив передач

В Чехии началась эпидемия сезонного гриппа

Эва Туречкова
25-01-2020
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Государственное управление здравоохранения Чешской Республики заявило о начинающейся в стране эпидемии гриппа.

За прошлую неделю количество больных гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями в стране увеличилось на 30 процентов. В настоящее время в Чехии насчитывается около 1452 заболевших на каждые 100 тысяч граждан.

По данным на середину января, в стране было зарегистрировано 40 случаев тяжелого протекания заболевания с вынужденным помещением пациентов в реанимацию. Восемь человек от гриппа скончались.

 
 
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