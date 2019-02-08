В Чехии началась эпидемия гриппа

Эва Туречкова
08-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Чехии началась эпидемия гриппа - заболеваемость перешагнула эпидемический порог (1500 инфицированных на каждые 100 тыс. жителей) в большинстве административных краев, сообщила главный санитарный врач страны Эва Готтвальдова.

Свободный доступ в стационарные отделения ряда чешских больниц ограничен для посторонних. Санитарные врачи рекомендуют гражданам избегать больших скоплений народа и особенно тщательно соблюдать основные правила гигиены.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 