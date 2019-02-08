В Чехии началась эпидемия гриппа - заболеваемость перешагнула эпидемический порог (1500 инфицированных на каждые 100 тыс. жителей) в большинстве административных краев, сообщила главный санитарный врач страны Эва Готтвальдова.
Свободный доступ в стационарные отделения ряда чешских больниц ограничен для посторонних. Санитарные врачи рекомендуют гражданам избегать больших скоплений народа и особенно тщательно соблюдать основные правила гигиены.
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