В Чехии началась эпидемия гриппа - заболеваемость перешагнула эпидемический порог (1500 инфицированных на каждые 100 тыс. жителей) в большинстве административных краев, сообщила главный санитарный врач страны Эва Готтвальдова.

Свободный доступ в стационарные отделения ряда чешских больниц ограничен для посторонних. Санитарные врачи рекомендуют гражданам избегать больших скоплений народа и особенно тщательно соблюдать основные правила гигиены.