Архив передач

В Чехии наблюдается замедление распространения эпидемии

Лорета Вашкова
23-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

К полуночи среды количество зараженных коронавирусом повысилось до 7033 человек, выздоровевших насчитывалось около 27 процентов. В госпитализации нуждались примерно 15% граждан.

Случаи летальных исходов составляют около трех процентов. По мнению главы Наблюдается замедление распространения эпидемии К полуночи среды количество зараженных коронавирусом повысилось до 7033, выздоровевших насчитывалось около 27 процентов. В госпитализации нуждались примерно 15 % граждан. Случаи летальных исходиов составляют около трех процентов. По мнению гласвы Института статистики и информации здравоохранения (ÚZIS) Ладислава Душека, большинство умерли по причине других болезней, однако были заражены коронавирусной инфекцией.

Репродуктивное число лиц, которых может заразить один инфицированный коронавирусом человек, по словам Душека, в стране составляет менее одного, вероятно, 0,7, а это значит, что в Чешской Республике наметилась тенденция к замедлению распространения эпидемии.

Лорета Вашкова
23-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 