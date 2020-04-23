В Чехии наблюдается замедление распространения эпидемии

К полуночи среды количество зараженных коронавирусом повысилось до 7033 человек, выздоровевших насчитывалось около 27 процентов. В госпитализации нуждались примерно 15% граждан.

Случаи летальных исходов составляют около трех процентов. По мнению главы Наблюдается замедление распространения эпидемии К полуночи среды количество зараженных коронавирусом повысилось до 7033, выздоровевших насчитывалось около 27 процентов. В госпитализации нуждались примерно 15 % граждан. Случаи летальных исходиов составляют около трех процентов. По мнению гласвы Института статистики и информации здравоохранения (ÚZIS) Ладислава Душека, большинство умерли по причине других болезней, однако были заражены коронавирусной инфекцией.

Репродуктивное число лиц, которых может заразить один инфицированный коронавирусом человек, по словам Душека, в стране составляет менее одного, вероятно, 0,7, а это значит, что в Чешской Республике наметилась тенденция к замедлению распространения эпидемии.