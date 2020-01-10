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В Чехии можно будет увидеть полутеневое затмение Луны

Катерина Айзпурвит
10-01-2020
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В ночь с пятницы, 10 января, на субботу, 11 января 2020 года, с территории Чехии можно будет наблюдать полутеневое затмение Луны, при котором спутник пройдет через полутень Земли. При этом Луна на некоторое время станет заметно темнее.

Астрономическое явление начнется в 18 ч 7 мин по CET, достигнет максимальной фазы в 20 ч 9 мин и завершится в 22 ч 12 мин.

В сопровождении научного комментария за затмением можно будет следить в двух обсерваториях Праги, на холме Петршин и в районе Дяблице, а также в обсерватории в Ондржейове, где находится Астрономический институт АН Чехии.

 
 
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