В Чехии может быть запрещено двойное качество продуктов питания

Министерство сельского хозяйства намерено внести поправки в Закон о продуктах питания с целью запретить двойные стандарты качества пищевой продукции. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 50 млн крон (почти 2 млн евро).

В случае принятия закона продукты в одинаковой упаковке, реализуемые в Чешской Республике, не должны будут отличаться по характеристикам и составу от зарубежных аналогов, заявил министр сельского хозяйства Мирослав Томан. Он также выступил за ужесточение европейского законодательства.

В прошлом году Минсельхоз неоднократно обращал внимание на различное качество продуктов питания, продаваемых под одной маркой и в аналогичной упаковке в Чешской Республике и Германии. В первом случае речь шла о консервированном мясе датского производителя Tulip, которое в Чехии содержало в основном обвалку мяса, в то время, как в Германии – свинину, во втором – рыбные палочки. В немецком продукте содержалось больше мяса, а вес товара был на 30 грамм больше, чем в Чехии.