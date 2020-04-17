В Чехии могут разрешить участие в богослужениях

Правительство ЧР, вероятно, с 27 апреля разрешит проведение богослужений и других религиозных церемоний при соблюдении установленных правил, заявил премьер-министр Андрей Бабиш. По его словам, предполагается, что на начальном этапе на богослужениях смогут присутствовать максимум 15 человек, с 11 мая – 30, а с 25 мая – не более 50 человек. С 8 июня церковные мероприятия будут проходить без ограничений. Бабиш сообщил, что обсуждал это предложение с кардиналом Домиником Дукой и заместителем министра здравоохранения, эпидемиологом Романом Примулой, члены правительства его рассмотрят уже на следующей неделе.

Накануне Экуменический совет церквей и Чешская епископальная конференция обратились к премьеру, правительственным чиновникам и кризисному штабу с просьбой разрешить проведение публичных богослужений при соблюдении профилактических мер. В этом году Пасха отмечалась в особом режиме из-за мер, принятых в рамках борьбы с распространением коронавируса, в частности, гражданам было запрещено посещать храмы, а церковные богослужения проводились онлайн.