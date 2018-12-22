В Чехии могут отказаться от перевода часов на летнее время в 2021 году. Об этом стало известно по итогам обсуждения соответствующей директивы ЕС в Сенате. Еврокомиссия выступает за то, чтобы документ был утвержден уже в апреле следующего года, но Чешская Республика склоняется к тому, чтобы поддержать Австрию, которая предложила отложить рассмотрение этого вопроса до апреля 2021 года.

По данным проведенного в октябре агентством STEM/MARK опроса 7 из 10 жителей Чешской Республики поддержали отказ от перевода часов на зимнее время. При этом 44% граждан выступают за то, чтобы жить по летнему времени, 24% – по зимнему. В Евросоюзе часы переводят с 2001 года для «эффективной работы внутреннего рынка». Власти ЕС ранее поддержали отказ от перевода часов на зимнее время после опроса 4,6 млн жителей стран Европейского Союза, 80% из которых поддержали отмену зимнего времени.