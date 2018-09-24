В Чехии мобильное подсоединение к Интернету использует 97% детей

Катерина Айзпурвит
24-09-2018
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Как показало исследование EU Kids Online, в текущем году мобильным подсоединением к Интернету пользуется в Чехии 97% детей. При этом в 2010 г. данный показатель составлял всего 37%. Около 25% чешских детей проводит в Интернете более 4 часов в день.

85% юных пользователей играют на своих мобильных телефонах в онлайн-игры, 75% ежедневно просматривают видеоролики, 72% каждый день заходят в социальные сети. Около 24% респондентов сообщили, что используют мобильный Интернет для решения школьных заданий. В опросе приняло участие около 2600 детей в возрасте до 16 лет.

 
 
 
 
 
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