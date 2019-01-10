В Чехии ликвидируют последствия непогоды

Муниципалитет города Яблонец-над-Нисой объявил режим чрезвычайной ситуации из-за снега, обрушившегося на север Чехии. «Это позволит властям привлечь к уборке сугробов дополнительные силы и обеспечить максимально возможное в сложившихся условиях функционирование городской инфраструктуры», - пояснила пресс-секретарь администрации Маркета Гозова, отметив, что к расчистке улиц были привлечены даже заключенные.

Вместе с тем, на севере Чешской Республики были закрыты дороги районного и краевого значения – речь идет, в частности, об Устецком крае, где ночью выпало более 20 см нового снега. До сих пор также не удалось восстановить энергоснабжение 8 тыс. семей, десятков учреждений и коммерческих компаний. Работники ČEZ в данное время работают над ликвидацией 20 аварий на линиях электропередач.