В Чехии количество выздоровевших после заражения коронавирусом достигло шести человек. Министр здравоохранения Адам Войтех сообщил, что шестой пациент проходил лечение от COVID-19 в пражской больнице «На Буловце». Также 21 марта пришло известие о выздоровлении пациента больницы им. Масарика в Усти-над-Лабе, а 20 марта выздоровела жительница города Фридек-Мистек.

В стране было проведено 13 700 тестов, и в настоящее время выявлено 995 человек, зараженных коронавирусом, в том числе медсестры больницы им. Томайера в Праге. Несколько человек находится в тяжелом состоянии. Летальных исходов в Чехии на данный момент нет.