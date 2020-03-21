Архив передач

В Чехии количество выздоровевших после заражения коронавирусом достигло шести человек

Катерина Айзпурвит
21-03-2020
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В Чехии количество выздоровевших после заражения коронавирусом достигло шести человек. Министр здравоохранения Адам Войтех сообщил, что шестой пациент проходил лечение от COVID-19 в пражской больнице «На Буловце». Также 21 марта пришло известие о выздоровлении пациента больницы им. Масарика в Усти-над-Лабе, а 20 марта выздоровела жительница города Фридек-Мистек.

В стране было проведено 13 700 тестов, и в настоящее время выявлено 995 человек, зараженных коронавирусом, в том числе медсестры больницы им. Томайера в Праге. Несколько человек находится в тяжелом состоянии. Летальных исходов в Чехии на данный момент нет.

 
 
 
 
 
 
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