В Чехии изменились правила выдачи рабочих карт гражданам Украины

Тимур Кашапов
08-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

МВД Чехии изменило правила выдачи украинским гражданам рабочих карт. Об этом сообщило Посольство Украины в ЧР на своей странице в Facebook. Изменения касаются, прежде всего, возможности сменить работодателя после получения первой рабочей карты. Теперь это возможно сделать не ранее, чем через 6 месяцев после ее выдачи. Уволиться раньше указанного срока можно в случае, если работодатель нарушает права работника.

«В других случаях нужно не позднее, чем за 30 дней до запланированной смены места работы или позиции, подать уведомление об изменениях в Министерство внутренних дел Чешской Республики», - говорится в сообщении.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30