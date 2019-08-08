В Чехии изменились правила выдачи рабочих карт гражданам Украины

МВД Чехии изменило правила выдачи украинским гражданам рабочих карт. Об этом сообщило Посольство Украины в ЧР на своей странице в Facebook. Изменения касаются, прежде всего, возможности сменить работодателя после получения первой рабочей карты. Теперь это возможно сделать не ранее, чем через 6 месяцев после ее выдачи. Уволиться раньше указанного срока можно в случае, если работодатель нарушает права работника.

«В других случаях нужно не позднее, чем за 30 дней до запланированной смены места работы или позиции, подать уведомление об изменениях в Министерство внутренних дел Чешской Республики», - говорится в сообщении.