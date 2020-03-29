Архив передач

В Чехии грядет похолодание

Антон Каймаков
29-03-2020
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Метеорологи предупреждают о надвигающихся заморозках, которые могут нанести ущерб деревьям и кустарникам, главным образом фруктовым садам. Столбик термометра может опуститься до –10°C.

Самое сильное похолодание ожидается в регионах, расположенных на высоте более 400 метров над уровнем моря. Предупреждение касается ближайшей недели с понедельника до 9 часов утра четверга.

 
 
 
 
 
 
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