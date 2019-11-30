Архив передач

В Чехии дольше всех живут пражане

Антон Каймаков
30-11-2019
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Согласно результатам исследования, самая высокая продолжительность жизни в Чешской Республике у пражан. Ожидаемая продолжительность жизни, что является важным демографическим показателем, у обитателей чешской столице составляет 78,3 года у мужчин и 83,1 года у женщин. Самая короткая продолжительность жизни в Чехии у обитателей Устецкого края (северо-запад страны, экономическая ориентация на тяжелую промышленность, добыча угля) – у женщин 80,2 года, у мужчин 74,5 года. Данные собрало Чешское статистическое управление.

 
 
 
 
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