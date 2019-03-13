В Чехии до сих пор растут «ядерные грибы»

По истечении более трех десятилетий после аварии Чернобыльской АЭС и произошедшего впоследствии в разных частях Европы спада радиоактивных веществ, в Чешской Республике в определенных видах пищевых продуктов до сих пор выявляется повышенное содержание цезия -137. Об этом на своем сайте сообщило Государственное управление по ядерной безопасности. В первую очередь речь идет о грибах и лесных ягодах, а также о мясе диких животных.

Глава Управления Дана Драбова, однако, подчеркнула, что содержание цезия в продуктах, попадающих на столы граждан, является безвредным для здоровья. Согласно действующим нормам, например, запрещено пропускать в продажу кабанье мясо с содержанием цезия-137 выше 1250 Бк/кг.