В Чехии чтят память жертв Первой мировой войны

Памяти почти десяти миллионов погибших солдат и такого же числа других жертв, павших во время Первой мировой войны, воздадут должное по случаю 100-летия окончания масштабнейших сражений в эти выходные в Чехии. В связи с этим будет отслужен ряд молебнов и проведены торжественные собрания.

Так же как и в других европейских странах, в связи с этой памятной датой во многих местах Чехии и Моравии во второй половине дня в воскресенье, 11 ноября, будут звонить в колокола и раздадутся сирены. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в Париже вместе с другими представителями правительств из многих стран мира примет участие в торжествах, приуроченных к подписанию перемирия на Западном фронте.

В Чехии о жертвах Первой мировой войны напоминают памятники, установленные в большей части населенных пунктов. Согласно разным источникам, на фронтах войны сражались примерно 1,4 млн бойцов с территории, на которой позже образовалось чехословацкое государство. 140000 из них погибли.