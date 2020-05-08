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В Чехии было выявлено наименьшее за последние три дня число инфицированных COVID-19

Тимур Кашапов
08-05-2020
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В Чешской Республике была опубликована новая статистика заражения коронавирусом нового типа. Как сообщается на официальном сайте Минздрава, за последние сутки в ходе тестирования было выявлено 57 новых случаев инфицирования, количество проведенных тестов превысило 7000.

Всего в Чехии к пятнице, 8 мая, было сделано почти 300 тыс. тестов. 270 Covid-позитивных пациента скончалось, из них один за последние сутки, 4372 человек выздоровели. Больше всего зараженных пациентов было выявлено в Праге, Моравскосилезском крае, меньше всего - в крае Высочина и Южночесшком крае.

 
 
 
 
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