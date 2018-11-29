В Чехии был зафиксирован минимальный уровень безработицы среди стран ЕС

Тимур Кашапов
29-11-2018
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Уровень безработицы в Чешской Республике в 2017 году второй год подряд оказался самым низким среди всех стран ЕС – среднегодовой показатель составил 2,9%. Второе место заняла Германия (3,8%). Больше всего безработных было в Греции – 21,5% трудоспособного населения. Такие данные опубликовало Чешское статистическое управление. Среднее значение по ЕС в прошлом году составило 7,6 процента безработных, в еврозоне этот показатель был несколько выше – 9,1%. Из стран, которые фигурируют в отчете ЧСУ, меньше безработица была только в Исландии и Японии – 2,8%.

 
 
 
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