В Чехии был изъят миллион евро, похищенный в результате кибератаки на Bank of Valetta

Тимур Кашапов
14-02-2019
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Финансово-аналитическое управление ЧР изъяло около 26 млн крон (более 1 млн евро) с чешских счетов, которые, предположительно, были похищены в результате хакерской атаки на один из крупнейших мальтийских коммерческих банков Bank of Valletta. По словам главы ведомства Либора Казды, расследование находится в самом начале, поэтому пока не ясно, почему хакеры выбрали именно Чехию.

13 февраля Bank of Valletta был вынужден прекратить свои операции в связи с кибератакой. Как сообщает Times of Malta, днем ранее неизвестные пытались перевести около 13 млн евро на счета в Великобритании, США, Гонконге и Чехии, однако их действия были замечены уже через 30 минут. По словам мальтийского премьер-министра Джозефа Муската, все мошеннические транзакции были отслежены и обращены.

 
 
 
 
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