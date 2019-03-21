В Чехии будет создана база данных проблемных футбольных фанатов

Тимур Кашапов
21-03-2019
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Министерство внутренних дел ЧР собирается обсудить с клубами и Футбольной ассоциацией лиги статус и полномочия охранных предприятий и агентств безопасности на футбольных стадионах страны. Об этом говорится в заявлении МВД.

Ведомство также сообщило, что рабочая группа, которая занимается решением проблемы насилия на спортивных объектах, достигла компромисса в вопросе ускорения работы над созданием базы данных проблемных футбольных фанатов. Презентация проекта может состояться во второй половине года, заявил министр внутренних дел Ян Гамачек. Следующее заседание рабочей группы состоится в первой половине апреля.

 
 
 
 
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