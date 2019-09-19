В Чехии будет создан Национальный фонд развития (НФР), целью которого будет финансирование инвестиционных проектов, реализация которых будет направлена на поддержку социально-экономического развития страны. Об этом сегодня, 19 сентября, договорились правительство и представители банковского сообщества. Учредителем фонда и единственным акционером будет Чешско-Моравский банк гарантий и развития.
Инициатором создания НФР был премьер-министр Андрей Бабиш, который предложил его в качестве альтернативы отраслевому налогу, на введении которого настаивали социал-демократы. В случае получения лицензии Чешского национального банка фонд начнет работу в середине 2020 года.
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