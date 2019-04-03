В Чехии будет создан центр по внедрению искусственного интеллекта в промышленности

Катерина Айзпурвит
03-04-2019
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Как сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, в Чехии появится научно-исследовательский центр, который будет заниматься внедрением в промышленность искусственного интеллекта. «Чешская Республика только что получила уникальный шанс задать вектор развитию промышленности будущего», – подчеркнул он.

Центр появится в рамках одобренного Евросоюзом проекта RICAIP, который будет реализовывать Чешский институт информатики, робототехники и кибернетики Технического университета в Праге (CIIRC ČVUT) и Центральноевропейский технологический институт Политехнического университета в Брно (CEITEC VUT). Стоимость проекта составит 50 млн евро, из которых 15 млн будут выделены из фондов ЕС. RICAIP позволит осуществить виртуальное соединение всех лабораторий по созданию искусственного интеллекта в Европе.

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