В Чехии – более десяти тысяч незаконных свалок

Катерина Айзпурвит
25-08-2019
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Согласно информации специализированного сайта ZmapujTo, на территории Чешской Республики находится более десяти тысяч незаконных свалок. Чаще всего жители страны выбрасывают там бытовые отходы, строительный мусор и детали автомобилей. В течение 2018 г. в Чехии появилось около 1500 новых свалок. Незаконные свалки, как правило, появляются на природе, у крупных городов и недействующих фабрик.

Места незаконно выброшенного мусора регулярно ликвидируют администрации населенных пунктов и волонтеры. По данным Министерства по охране окружающей среды, наиболее эффективным способом борьбы с этим явлением является создание в городах и поселках сетей контейнеров и пунктов приема мусора.

 
 
 
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