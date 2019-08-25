В Чехии – более десяти тысяч незаконных свалок

Согласно информации специализированного сайта ZmapujTo, на территории Чешской Республики находится более десяти тысяч незаконных свалок. Чаще всего жители страны выбрасывают там бытовые отходы, строительный мусор и детали автомобилей. В течение 2018 г. в Чехии появилось около 1500 новых свалок. Незаконные свалки, как правило, появляются на природе, у крупных городов и недействующих фабрик.

Места незаконно выброшенного мусора регулярно ликвидируют администрации населенных пунктов и волонтеры. По данным Министерства по охране окружающей среды, наиболее эффективным способом борьбы с этим явлением является создание в городах и поселках сетей контейнеров и пунктов приема мусора.