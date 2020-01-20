В Чехии 70% трансплантаций проводится в пражском Институте клинической и экспериментальной медицины

Пражский IKEM – Институт клинической и экспериментальной медицины в минувшем году занимал лидирующее место в Европе по количеству осуществленных трансплантаций. СМИ об этом во время специальной пресс-конференции сообщили врачи IKEM. Чешский столичный центр трансплантологии осуществил пересадку 540 органов 486 пациентам – это 70% всех трансплантаций, осуществленных в стране. IKEM осуществил пересадки 299 почек, 154 трансплантаций печени и 38 сердец, 41 поджелудочной железы. 7 раз пациентам вживлялись донорские островки Лангерганса, отвечающие за выработку инсулина, и 1 раз тонкий кишечник.

Всего в Чехии в 2019 году было трансплантировано 865 органов.