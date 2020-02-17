В Чехии 16 февраля были превышены рекорды максимальной температуры для этого дня. В г. Клатовы зафиксировали 18,2 °C

На 20% метеорологических станций Чешской Республики, существующих свыше 30 лет, в воскресенье зафиксированы новые температурные рекорды для 16 февраля. В г. Клатовы зафиксировали 18,2 °C.

В Чешских Будейовицах на станции в районе Рожнов, действующей уже 136 лет, столбик термометра показывал 17,2 °C. "Наиболее тепло было в Пльзеньском, Южно-Чешском и частично также в Центрально-Чешском краях, где воздух прогрелся в среднем до 13-17 градусов Цельсия", - сообщил сотрудник Чешского гидрометеорологического центра (ČHMÚ) Йозеф Ганзлик.

По большей части в стране были превышены рекорды для 16 февраля, зафиксированные в 1998-м или в прошлом году.