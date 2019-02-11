В честь столетнего юбилея путешественника Мирослава Зикмунда пройдут выставки и кинопоказы

14 февраля 2019 года чешский путешественник и писатель Мирослав Зикмунд отметит свое столетие. В честь юбилея в Чехии проходит ряд выставок, кинопоказов и других мероприятий, посвященных обоим знаменитым путешественникам – Мирославу Зикмунду и Иржи Ганзелке (1920–2003). Чешская почта подготовила специальную серию марок.

В городе Злин, где в настоящее время живет Мирослав Зикмунд, юбилей будет в течение всего года отмечаться музеем Юго-Восточной Моравии, в котором хранится архив путешественников, и клубом H+Z. Столетию путешественника также будет посвящена часть программы Злинского кинофестиваля.

В 1947 по 1964 год Мирослав Зикмунд и Иржи Ганзелка объехали на автомобилях «татра» весь мир, в том числе в Океании, на Ближнем Востоке, в СССР. Книги «Африка грез и действительности», «Перевернутый полумесяц», «Меж двух океанов» и другие рассказы об этих путешествиях были переведены на многие языки, в том числе на русский.