В честь Карела Готта может быть названа улица или площадь в Праге

По просьбе мэра Праги Зденека Гржиба городская топографическая комиссия рассмотрит вопрос переименования одной из улиц или площадей города в честь Карела Готта. Ранее уже были высказаны подобные предложения. Некоторые общественные деятели предложили назвать в честь скончавшегося 1 октября певца мост у Славянского острова или построить фонтан.

Как заявил заместитель мэра Праги Петр Глубучек, комиссия рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Окончательное решение будет принято «в обозримой перспективе».