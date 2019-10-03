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В честь Карела Готта может быть названа улица или площадь в Праге

Тимур Кашапов
03-10-2019
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По просьбе мэра Праги Зденека Гржиба городская топографическая комиссия рассмотрит вопрос переименования одной из улиц или площадей города в честь Карела Готта. Ранее уже были высказаны подобные предложения. Некоторые общественные деятели предложили назвать в честь скончавшегося 1 октября певца мост у Славянского острова или построить фонтан.

Как заявил заместитель мэра Праги Петр Глубучек, комиссия рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Окончательное решение будет принято «в обозримой перспективе».

 
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