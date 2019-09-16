В честь 30-летия «бархатной» революции мэрия Брно заказала 6000 связок сувенирных ключей

6000 сувенирных связок ключей раздаст гражданами мэрия Брно в честь 30-летия «бархатной» революции. В 1989 году во время митингов звоном своих ключей протестующие сигнализировали, что для режима «прозвенел последний звонок».
В сувенирной связке на кольце будет нанизано по три ключа в цветах национального флага - синий, белый и красный. По замыслу организаторов, ключи могут быть затем использованы для собственных нужд, то есть из них можно будет изготавливать действующие копии.
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