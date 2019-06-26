В чешском парламенте рассматривается вопрос о недоверии правительству

В нижней палате чешского парламента проходит рассмотрение вопроса о вынесении вотума недоверия действующему кабинету. Оппозиция добивается отставки правительства после появления аудиторского заключения ЕС о наличии конфликта интересов в связи с предпринимательской деятельностью, которую вел председатель правительства Андрей Бабиш. Глава коалиционной социал-демократической партии Ян Гамачек заявил, что ЧСДП поддержит кабинет.

Оппозиционные партии – гражданские демократы, «пираты», христианские демократы, ТОР-09 и STAN не обладают достаточным числом голосов для снятия правительства. Для вынесения подобного решения необходимо, чтобы за него проголосовал 101 из 200 депутатов нижней палаты. При этом оппозиция, включая партию SPD, располагает 87 голосами.

Партия большинства ANO, возглавляемая Андреем Бабишем, обладает 78 креслами в парламенте; коалиционная социал-демократическая партия – 15-ю. То же число мандатов – у компартии, поддерживающей кабинет, что в сумме обеспечивает 108 голосов.