В чешском мемориале Терезин открылась выставка, посвященная транспортировке евреев в годы Холокоста

В чешском мемориале Терезин, куда в период нацистской оккупации отправляли чешских евреев, 28 января 2020 г. начала работу постоянная экспозиция «Терезинские транспорты», приуроченная ко Дню памяти жертв Холокоста и 75-летию освобождения Освенцима.

В годы Второй мировой войны в гетто, созданном в крепости Терезин (район Литомержице), побывало в общей сложности 140 тысяч человек, многих из которых затем транспортировали в концлагеря. Половина из них попала в Освенцим, некоторые были перевезены в Эстонию и Минск.