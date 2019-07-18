В Чешском Крумлове пройдет церемония открытия международного музыкального фестиваля

Тимур Кашапов
18-07-2019
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Международный музыкальный фестиваль в городе Чешский Крумлов, открытие которого состоится 19 июля, одно из самых крупных музыкальных событий в Чехии. Он проводится ежегодно с 1992 года. Программа фестиваля каждый год обширна и разнообразна, в мероприятиях принимают участие и молодые дарования, и звезды мировой величины, такие как Пласидо Доминго или Рамон Варгас.

Примерно на тридцати концертах для слушателей представляется широкий спектр музыки XV – XXI вв. от фольклора и оперы по классику и джаз. Программу фестиваля и билеты можно найти на официальном сайте www.festivalkrumlov.cz.

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