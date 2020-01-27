В чешском городе Кромержиж обследуют пациента с подозрением на коронавирус

В больнице города Кромержиж (Моравия) с подозрением на коронавирус находится пациент, которого медики готовят к транспортировке в инфекционное отделение в Угерске Градиште. Образцы крови направлены в специализированную лабораторию. Результаты анализа будут известны вечером 27 января.

Как сообщил журналистам гетман Злинского края Иржи Чунек, пациент – 39-летний мужчина, самостоятельно путешествовавший по Китаю, откуда он вернулся 9 января и обратился в пульмонологическое отделение больницы Кромержижа с симптомами, напоминающими грипп.

Санитарная служба Моравско-Силезского края сообщает еще об одном возможном заражении коронавирусом женщины, 11 дней назад вернувшейся из Китая. Она находится на карантине дома, пока медики ждут результатов анализов.

На фоне сообщений о распространении по миру китайского вируса в Чехии вырос спрос на марлевые повязки, которые в некоторых аптеках страны уже закончились. При этом медики напоминают, что повязки не защищают от коронавируса, а предназначены для ограничения его распространения носителями инфекции. Защитой может служить только специальный респиратор.