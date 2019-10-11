В чешской столице прощаются с Карелом Готтом

В пражском дворце Жофин на Славянском острове проходит прощание с легендарным чехословацким и чешским эстрадным исполнителем Карелом Готтом. Зал, где установлен украшенный цветами гроб с телом маэстро, будет открыт до 22 часов. Рядом с гробом – государственный флаг Чешской Республики, а также венки в виде сердца и скрипичного ключа. В зале звучат песни в исполнении Карела Готта. Поклонники, съехавшиеся для прощания с Карелом Готтом со всех уголков страны, а также и из соседних государств, приносят цветы и подарки.

Первые граждане, пожелавшие лично отдать дань уважения певцу, радовавшего их своим искусством на протяжении десятилетий, приехали в Прагу уже в четверг после полудня и провели у входа на Славянский остров всю ночь. Ожидается, что для прощания с Карелом Готтом в Прагу съедется около 300 тысяч поклонников, однако войти в зал с гробом кумира смогут лишь 50 тысяч человек.