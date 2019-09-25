В чешской столице открывается фестиваль телевидения «Злата Прага»

С 25 по 28 сентября в чешкой столице будет проходить 56-й международный фестиваль телевидения «Злата Прага», являющийся одним из старейших в Европе. В программу форума, который готовит Чешское телевидение, включены показы фильмов, театрализованные и танцевальные представления. Организаторы сообщают, что в этом году участие в фестивале примет более ста работ из 19 стран, в том числе об истории степа, стиле пения йодль и многие другие.

25 сентября фестиваль открывается концертом Ladies Music Night на Новой сцене Национального театра. В историческом здании театра в честь начала фестиваля будет показан балет «Лебединое озеро».