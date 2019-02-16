В чешской шахте «ČSM» вновь вспыхнул пожар

В чешской шахте «ČSM» в области города Карвина, где в конце декабря произошел несчастный случай, унесший жизни тринадцати человек, вечером в пятницу, 15 февраля, вновь произошел пожар. Огонь вспыхнул в южной части шахты - по предварительным данным причина пожара в резком увеличении уровня окиси углерода, из-за чего уголь самовоспламенился. Шахтеры спасли участок, но на этот раз, в отличие от предновогоднего взрыва метана, никто не пострадал.

Событие вызвало панику в непосредственной близости от шахты, но, к счастью, оказалось, что происшествие не имеет каких-либо серьезных последствий. Работы по погашению огня велись всю ночь с 15 на 16 февраля. На данный момент пострадавшая часть шахты закрыта.