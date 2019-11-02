В Чешской Республике растут объемы нелегального трудоустройства

Сотрудники чешской таможни в сотрудничестве с коллегами из Полиции по делам иностранцев выявили на предприятиях Злинского края 31 нелегала, которые были трудоустроены в нарушение действующих правовых норм. Их работодателям грозит штраф в размере до десяти миллионов крон (около 370 тыс. евро). По словам пресс-секретаря Таможни Злинского края Душана Яниша, из 31 задержанных 11 были гражданами стран Европейского Союза, остальные 20 человек прибыли в ЧР из стран, не входящих в ЕС.

В последние годы объемы нелегального трудоустройства в Чешской Республике растут. Только в 2018 году было обнаружено 4600 нелегалов, что на 1665 человек больше, чем годом ранее. Как отмечают в Минтруда, численность нелегальных рабочих в Чехии увеличивается в связи с тем, что рынок труда страны и ЕС не может покрыть кадровые потребности чешских предприятий. Большая часть нелегальных рабочих прибыла в Чехию из стран, не являющихся членами Евросоюза.