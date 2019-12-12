Архив передач

В чешской полиции появится два новых подразделения

Катерина Айзпурвит
12-12-2019
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С 1 апреля 2020 г. в чешской полиции начнет работу Национальное криминальное управление, в составе которого будет действовать аналитический центр. Об этом на пресс-конференции сообщили президент полиции Ян Швейдар и глава МВД Ян Гамачек. По словам министра внутренних дел, появление новых подразделений не затронет деятельность Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), сформированный три года назад путем слияния полицейских структур по противодействию мафии и коррупции.

Как сообщил Ян Швейдар, подразделение объединит работу криминальной полиции и ведение следствия. При этом Отдел быстрого реагирования и Институт криминалистики продолжат работать самостоятельно. Ян Гамачек считает, что чешская полиция испытывает острую потребность в аналитическом центре. Кроме того, подобные структуры уже давно существуют в других странах, напомнил министр.

 
 
 
 
 
 
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