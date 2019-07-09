В чешских замках стартует летний музыкальный фестиваль Hrady CZ

Эва Туречкова
09-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

12 и 13 июля стартует летний музыкальный фестиваль Hrady CZ. Первый концерт пройдет под открытым небом в стенах полуразрушенного замка Точник, где на двух сценах выступят Михал Груза, Луцие Била, Анна К., а также группа Крыштоф и многие другие популярные чешские музыкальные коллективы.

Фестиваль продолжится 19 и 20 июля в средневековом замке Кунетицка-Гора в Пардубицком крае, далее звезды чешской музыкальной сцены выступят в стенах водной крепости Швигов в Плзеньском крае (26 и 27 июля), а в августе - в южной Чехии и Моравии.

Мероприятие завершится 30 и 31 августа в готическом средневековом замке Бездез в Либерецком крае.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 