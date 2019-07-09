В чешских замках стартует летний музыкальный фестиваль Hrady CZ

12 и 13 июля стартует летний музыкальный фестиваль Hrady CZ. Первый концерт пройдет под открытым небом в стенах полуразрушенного замка Точник, где на двух сценах выступят Михал Груза, Луцие Била, Анна К., а также группа Крыштоф и многие другие популярные чешские музыкальные коллективы.

Фестиваль продолжится 19 и 20 июля в средневековом замке Кунетицка-Гора в Пардубицком крае, далее звезды чешской музыкальной сцены выступят в стенах водной крепости Швигов в Плзеньском крае (26 и 27 июля), а в августе - в южной Чехии и Моравии.

Мероприятие завершится 30 и 31 августа в готическом средневековом замке Бездез в Либерецком крае.