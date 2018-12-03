В чешских школах учится все больше иностранцев

В чешских школах растет количество учащихся, не владеющих чешским языком. В прошлом году за парты сели 22 тысячи иностранцев. Это практически на половину больше, чем десять лет назад. Чаще всего в чешские школы поступают вьетнамцы, украинцы, россияне и словаки.

Чешские образовательные учреждения в связи с этим все чаще прибегают к услугам профессиональных переводчиков, которых школам стало предлагать Министерство образования. «Переводчики упрощают общение как с самими детьми, так и с их родителями, говорящими, например, на китайском или арабском языках», - объяснила пресс-секретарь министерства Анета Леднова.