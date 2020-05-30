Архив передач

В чешских поездах вновь появятся вагоны-рестораны и заработают передвижные кафе

Антон Каймаков
30-05-2020
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Транспортная компания Чешские железные дороги через две недели вновь планируют вернуть на рельсы вагоны-рестораны и обновить в своих поездах также работу передвижных кафе, обслуживающих пассажиров непосредственно, например, в купе.

Предоставление ресторанных услуг в чешских поездах было прекращено в связи с эпидемией COVID-19. Ныне ситуация позволяет постепенно возобновить не только международное железнодорожное сообщение с соседними государствами, но также вернуться и к стандартной системе обслуживания пассажиров. Ограничения, вероятно, останутся лишь в некоторых поездах, осуществляющих поездки в Польшу и Венгрию.

 
 
 
 
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