В чешских поездах вновь появятся вагоны-рестораны и заработают передвижные кафе

Транспортная компания Чешские железные дороги через две недели вновь планируют вернуть на рельсы вагоны-рестораны и обновить в своих поездах также работу передвижных кафе, обслуживающих пассажиров непосредственно, например, в купе.
Предоставление ресторанных услуг в чешских поездах было прекращено в связи с эпидемией COVID-19. Ныне ситуация позволяет постепенно возобновить не только международное железнодорожное сообщение с соседними государствами, но также вернуться и к стандартной системе обслуживания пассажиров. Ограничения, вероятно, останутся лишь в некоторых поездах, осуществляющих поездки в Польшу и Венгрию.
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