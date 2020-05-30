В чешских поездах вновь появятся вагоны-рестораны и заработают передвижные кафе

Транспортная компания Чешские железные дороги через две недели вновь планируют вернуть на рельсы вагоны-рестораны и обновить в своих поездах также работу передвижных кафе, обслуживающих пассажиров непосредственно, например, в купе.

Предоставление ресторанных услуг в чешских поездах было прекращено в связи с эпидемией COVID-19. Ныне ситуация позволяет постепенно возобновить не только международное железнодорожное сообщение с соседними государствами, но также вернуться и к стандартной системе обслуживания пассажиров. Ограничения, вероятно, останутся лишь в некоторых поездах, осуществляющих поездки в Польшу и Венгрию.